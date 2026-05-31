Lorenzo Bilò è stato confermato sulla panchina del Montefano con il presidente Stefano Bonacci che dà continuità al percorso avviato lo scorso anno e che ha dato buoni risultati. Roberto Buratti sarà ancora alla guida del Trodica con un programma che non prevede grossi stravolgimenti dell’organico, ma si cercherà di mantenere gran parte dell’ossatura dello scorso anno. Manca l’ufficialità che rimanga l’attaccante Lorenzo Marchionni, la dirigenza sta lavorando perché il tecnico possa contare su Mattia Emiliozzi, Luca Ciaramitaro, Daniele Gobbi e Mauro Veneroso che hanno fatto parte della rosa della passata stagione. Adesso le due formazioni possono iniziare a programare il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Buratti continua a Trodica. Bilò resta al Montefano

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