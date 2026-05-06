Il tecnico e il direttore sportivo del club hanno confermato di aver raggiunto un accordo di massima per il proseguimento della collaborazione. Durante un incontro, il tecnico ha riferito di aver discusso con i rappresentanti della società, aggiungendo che manca ancora la firma ufficiale per formalizzare il rinnovo. La squadra continuerà così sotto la stessa guida tecnica anche nella prossima stagione.

Montefano e l’allenatore Lorenzo Bilò ancora insieme, manca solo da mettere nero su bianco. "Abbiamo parlato – spiega il tecnico – io e la dirigenza. A breve ci rivedremo ma adesso per me questo club è il massimo. È una società che mi ha dato fiducia e che mi ha supportato nei momenti difficili". Il tecnico tira le somme alla fine del campionato. "Siamo arrivati sesti, il campionato è stato al di sopra di ogni aspettativa anche se il finale ha lasciato qualche rimpianto per avere raccolto solo 2 punti, tuttavia il calendario ci ha messo di fronte avversari di valore e qualche episodio non ha girato per il verso giusto. Però nell’ultima parte è forse venuta un po’ meno quella fame quando è stata raggiunta la salvezza e su questo aspetto c’è da fare una riflessione per alzare l’asticella".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bilò e Montefano insieme: "Questo club è il massimo"

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