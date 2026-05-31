Max Allegri rischia una causa legale dopo il ritardo nella consegna della buonuscita e l'invio tardivo della pec. La situazione tra l'ex allenatore e il club si complica ulteriormente, con tensioni che si prolungano nel tempo. La questione ha portato a un clima di incertezza, mentre l’allenatore mantiene una posizione di pressione sul club. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora risolto la disputa, che resta aperta.

Il capitolo finale della storia calcistica tra il Milan e Allegri è ancora più tormentato e complicato dei mesi vissuti a Milanello. La risoluzione consensuale del contratto (5,5 milioni netti per un anno) che sta a cuore alle due parti e che conviene a entrambi è cominciata tra opposte resistenze e un'offerta di buonuscita minima (500mila euro). Proviamo a fare chiarezza allora sulla trattativa. Allegri, formalmente, non ha ancora comunicato se fermarsi per un anno oppure continuare ad allenare e il Napoli, tatticamente, attenderà fiducioso la fine del braccio di ferro prima di annunciare la decisione presa. Il Milan ha davanti un sentiero... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Buonuscita, pec in ritardo e rischio causa. Max tiene in pugno il Milan

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