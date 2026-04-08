Motociclismo | Mondiale Superbike Yamaha in ritardo ma Gaggi tiene il passo

Al circuito di Portimao, nel primo round del Mondiale Superbike, il giovane pilota fanese ha mostrato una buona tenuta, riuscendo a mantenere il passo in una gara dominata dalle Kawasaki e Suzuki. Yamaha, invece, ha incontrato alcune difficoltà di performance, risultando in ritardo rispetto ai principali avversari. La presenza di Gaggi in questa nuova categoria ha attirato l’attenzione, anche se si tratta di un esordio ancora da valutare nel lungo termine.

Considerate le premesse, può essere giudicato positivamente l’atteso esordio del non ancora ventitreenne pilota fanese Marco Gaggi sul circuito portoghese di Portimao, in una neonata categoria del Mondiale Superbike per adesso monopolizzata da Kawasaki e Suzuki. Le tante incognite della vigilia del debutto in Sportbike sono state infatti affrontate con intelligenza e caparbietà dal testimonial del Comune di Fano, che con poche uscite in sella alla sua Yamaha R7 ha cercato di colmare il gap attualmente esistente con diversi marchi rivali. Alla fine è giunto decimo in gara 1 e quindicesimo in gara 2, raccogliendo così 7 punti che a margine di questo appuntamento inaugurale nella regione dell’Algarve lo hanno proiettato al dodicesimo posto in classifica generale e primo tra gli "yamahisti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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