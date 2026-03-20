L’arma segreta è solo un podcast della buonanotte

Un podcast della buonanotte viene descritto come un’arma segreta per raggiungere i giovani e apparire moderni. Si menziona che Trump ha vinto le elezioni partecipando a un episodio con Joe Rogan, ex lottatore e podcaster molto popolare. La narrazione include anche riferimenti a Kamala Harris e all’uso dei podcast come strumento di comunicazione e influenza.

Senza verve Adesso lo chiamano Emilio Fedez e - nei commenti di youtube - gli ascoltatori se la prendono perché le domande alla presidente non erano abbastanza scomode Senza verve Adesso lo chiamano Emilio Fedez e - nei commenti di youtube - gli ascoltatori se la prendono perché le domande alla presidente non erano abbastanza scomode Dice: fai il podcast, sarai moderno e raggiungerai i giovani. Trump ha vinto le elezioni andando dall’ex lottatore libero Joe Rogan, un mostro, così racconta la leggenda, dove Kamala Harris si rifiutò di andare (pretendeva anzi che lui andasse da lei, e gli avrebbe concesso soltanto un’ora di tempo). Qui Fedez e il coconduttore Mr. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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