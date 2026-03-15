Gramellini dedica la buonanotte a Nathan il papà della famiglia nel bosco | Estintore umano mette i suoi figli sempre davanti a tutto

In un messaggio pubblicato sui social, Gramellini dedica la buonanotte a Nathan, il padre di famiglia che vive nel bosco. Descrive Nathan come un

"Parliamo troppo e da troppo tempo di questa storia, io ho voluto farlo solo questa sera e solo per parlarvi di lui". Ieri, sabato 14 marzo, Massimo Gramellini ha dedicato la "Buonanotte", il monologo conclusivo di "In altre parole, il programma che conduce su La7, a Nathan Trevallion, il papà della famiglia nel bosco. Massimo Gramellini prima ha riassunto la sua biografia con alcuni aspetti forse non ancora così noti al grande pubblico: "In un bosco c'è un uomo che parla piano e che cerca la pace. É un inglese, ha 51 anni e si chiama Nathan, ma in questi mesi tutta Italia ha imparato a conoscerlo come il padre della famiglia nel bosco. É nato come commerciante di legni e giramondo, poi a Bali ha incontrato Catherine, un'istruttrice di equitazione, l'ha sposata, hanno avuto tre figli". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Gramellini elogia Nathan per il "buon senso, un estintore che evita di soffiare sul fuoco"Per il giornalista Massimo Gramellini, il padre della famiglia nel bosco Nathan Trevallion sarebbe l’unico a preoccuparsi esclusivamente del bene dei...

Natale senza pranzo per il papà della “famiglia nel bosco”: Nathan vede i figli solo per due oreIncontro concesso solo per poche ore nella casa famiglia di Vasto: “Sono stanco, ma non mollo” Natale a tempo per Nathan Trevallion: perché non ha...

Contenuti e approfondimenti su Gramellini dedica

La Buonanotte di Gramellini: la famiglia nel bosco, gesti e parole di pace di papà Nathan(LaPresse) La buonanotte di questa settimana di Massimo Gramellini - al termine della puntata di sabato 14 marzo di In altre parole, su La7 - è incentrata su Nathan Trevallion, conosciuto ai più ... video.corriere.it

Famiglia nel bosco, i gesti e le parole di pace di papà Nathan, la buonanotte di Massimo GramelliniLa buonanotte di questa settimana di Massimo Gramellini è incentrata su Nathan Trevallion, conosciuto ai più come il padre della famiglia nel bosco, che ha rinunciato alla sua rabbia per la situazione ... la7.it