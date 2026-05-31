Oggi, 31 maggio, si celebra l’onomastico di Petronilla, riconosciuta come martire. Originaria della Galilea, si pensa che sia morta a Roma tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo. La giornata viene ricordata con immagini di auguri da condividere sui social. Non ci sono eventi pubblici o cerimonie ufficiali segnalate, solo l’uso di immagini di auguri tra amici e familiari.

Si festeggia oggi, 31 maggio, Santa Petronilla martire, originaria della Galilea e morta a Roma tra la fine del I secolo e l’inizio del II secolo. Scarne le notizie sulla Santa venerata dalla Chiesa cattolica. Alcune informazioni sono state ritrovate su un affresco del IV secolo presente nella Basilica sotterranea della catacomba di Domitilla a Roma che si trova dietro l’abside della Basilica fatta costruire da Papa Sirico tra il 390 e il 395. Sull’affresco compare la scritta Petronella Mart. Secondo la tradizione Petronilla è la figlia spirituale di San Pietro prendendo il nome dell’apostolo. Per la tradizione cattolica Petronilla è la figlia spirituale di San Pietro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Buon onomastico Petronilla oggi 31 maggio: immagini di auguri da condividere sui social

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