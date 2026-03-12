Un video su TikTok ha riacceso il ricordo di un episodio degli anni '80 coinvolgendo Brooke Shields e JFK Jr. durante un viaggio in taxi. La clip mostra Shields parlare di un bacio con JFK Jr. descrivendolo come un momento irresistibile. La scena, risalente a molti anni fa, resta impressa in modo vivido nonostante il tempo trascorso.

C’è un nome che, evidentemente, non si dimentica. Nemmeno dopo quarant’anni, nemmeno dopo due mariti, due figlie e una carriera che ha attraversato Hollywood in lungo e in largo. Quel nome è John Fitzgerald Kennedy Jr. E Brooke Shields non ha alcuna intenzione di fare finta di niente. L’attrice ha pubblicato su TikTok un video destinato a fare il giro del mondo. Protagoniste: lei e sua figlia Rowan Henchy, 22 anni, intente a cantare in playback (lip-sync, in inglese) Boom Clap di Charli XCX. A un certo punto sullo schermo compare la domanda: «Mi chiedo se Jfk Jr. fosse un buon baciatore». La telecamera si sposta su Shields, 60 anni, che continua imperterrita a mimare le parole della canzone mentre appare la risposta: «Uno dei migliori». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Brooke Shields e il bacio con JFK Jr.: «Labbra di cuscino, irresistibili». Un flirt Anni 80, un taxi preso da sola e un ricordo che riaffiora su TikTok

Articoli correlati

Il look di Love Story, la serie su JFK Jr., più difficile da ricreare è questoLove Story è una serie tv che ha avuto un ostacolo quasi insormontabile da superare: lo stile di John F.

Daryl Hannah contro la serie su JFK Jr prodotta da Ryan Murphy: "Completamente falsa"L'attrice è intervenuta pubblicamente per criticare lo show ispirato alla storia d'amore tra Jonn e Carolyn Bessette, sottolineando le inesattezze.

Tutto quello che riguarda Brooke Shields

Temi più discussi: Chloé tra folklore e riferimenti ai 70s; A 60 anni Brooke Shields sorprende con un look bohémien; Laguna Blu - Rai.it; Brooke Shields fa rari commenti pubblici sulle capacità di baciare di JFK Jr. decenni dopo una breve avventura.

Brooke Shields e l'attacco di Tom Cruise sulla depressione postpartum: Posizione curiosa di chi non ha ovaieL'attrice ha rinvangato i bizzarri commenti fatti da Tom Cruise 20 anni fa nel suo nuovo libro di memorie in cui parla della propria vita e della carriera. Quasi due decenni dopo essere stata ... movieplayer.it

Brooke Shields: 60 anni da star, senza paura di invecchiareBrooke Shields al giro di boa dei 60 anni. Giovanissima diva degli ’80 con film come Laguna blu (1980) e Amore senza fine (1981), oggi affermata imprenditrice, l’ex modella e attrice americana è ... donnamoderna.com

Brooke Shields, protagonista insieme a Martin Hewitt di “Amore senza fine” (Endless love) diretto facebook

Alle 21:10 “Laguna blu” di Randal Kleiser con Christopher Atkins, Brooke Shields | Naufragati su un'isola lussureggiante, i due cugini adolescenti Emmeline e Richard vivono come selvaggi e si innamorano x.com