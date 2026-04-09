Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana

Nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, le forze dell’ordine hanno trovato 30 chili di marijuana in un casolare abbandonato. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine. La droga è stata sequestrata e sono in corso le indagini per identificare eventuali responsabili. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. La scoperta è stata resa nota dalle autorità locali.

Del ritrovamento è stata prontamente informata la procura di Pisa. Plauso della sindaca Linda Vanni: "Attività fondamentale per la sicurezza" MONTOPOLI – . Nel primo pomeriggio di ieri (8 aprile) la polizia locale di Montopoli ha svolto un controllo in un fabbricato, un’operazione che ha portato al ritrovamento di un vero e proprio deposito di stoccaggio di materiale stupefacente. La squadra, capitanata dalla comandante Susanna Pisanò e composta dall’assistente scelto Fabrizio Michele e l’agente Igor Jaksic, arrivata sul posto si è trovata di fronte a chili di sostanza stupefacente lasciata lì ad essiccare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana Ispezione in un casolare abbandonato: la Polizia locale scopre 30 chili di marijuanaScoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. 'Gustopolis' a Montopoli in Val d'ArnoSabato 28 e domenica 29 marzo nel paese di Montopoli in Val d’Arno torna ‘Gustopolis-Mostra Mercato del tartufo marzuolo e dei prodotti tipici di... Temi più discussi: Macabro ritrovamento nel casolare. Sotto le macerie dell’incendio scoperto cadavere carbonizzato; Palmi, scoperto un bunker con armi; Piana di Gioia Tauro: scoperto bunker sotto un casolare, arrestato un uomo e sequestrate armi; Reggio Calabria, trovato arsenale in un bunker sotto a un casolare: arrestato un uomo. Trenta chili di marijuana nel casolare abbandonatoMONTOPOLI IN VAL D'ARNO: La sostanza, che era stata lasciata lì ad essiccare, è stata sequestrata. La scoperta è avvenuta durante un controllo della polizia locale ... toscanamedianews.it Maxi sequestro a Montopoli: 30 chili di marijuana in un casolare abbandonatoScoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana. Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 aprile la polizia ... gonews.it CARABINIERI NELLE AZIENDE DEL FOGGIANO, scoperti 22 lavoratori in nero: denunciati 19 imprenditori - facebook.com facebook Scoperti i resti di un rettile mummificato di 289 milioni di anni fa che riscrive tutta la storia dell'evoluzione x.com