Scoperti in un casolare abbandonato nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno 30 chili di marijuana

Da corrieretoscano.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle campagne di Montopoli in Val d’Arno, le forze dell’ordine hanno trovato 30 chili di marijuana in un casolare abbandonato. L’operazione è avvenuta durante un controllo di routine. La droga è stata sequestrata e sono in corso le indagini per identificare eventuali responsabili. Non ci sono altre persone coinvolte al momento. La scoperta è stata resa nota dalle autorità locali.

Del ritrovamento è stata prontamente informata la procura di Pisa. Plauso della sindaca Linda Vanni: "Attività fondamentale per la sicurezza" MONTOPOLI – . Nel primo pomeriggio di ieri (8 aprile) la polizia locale di Montopoli ha svolto un controllo in un fabbricato, un’operazione che ha portato al ritrovamento di un vero e proprio deposito di stoccaggio di materiale stupefacente. La squadra, capitanata dalla comandante Susanna Pisanò e composta dall’assistente scelto Fabrizio Michele e l’agente Igor Jaksic, arrivata sul posto si è trovata di fronte a chili di sostanza stupefacente lasciata lì ad essiccare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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