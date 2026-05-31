Due anni dopo l’inaugurazione del nuovo edificio scolastico, le buche davanti alla scuola media di Santa Fiora sono nuovamente al centro dell’attenzione. La richiesta di intervento urgente è arrivata da alcuni genitori e residenti, che segnalano il deterioramento delle vie di accesso. La questione si riaccende dopo un lungo iter di lavori per la costruzione dell’edificio, con le condizioni delle aree esterne che continuano a preoccupare chi frequenta la scuola.

SANTA FIORA A distanza di due anni dall’inaugurazione del nuovo edificio scolastico e dopo un iter durato oltre un decennio, torna al centro del dibattito politico locale la situazione delle aree esterne delle scuole medie di Santa Fiora. A sollevare la questione è Riccardo Ciaffarafà, segretario di Forza Italia Amiata, che denuncia il mancato completamento del piazzale circostante il plesso scolastico, ancora privo di asfaltatura definitiva e caratterizzato, secondo l’esponente azzurro, da una sistemazione provvisoria che nel tempo avrebbe generato buche, pozzanghere e disagi per famiglie e studenti. "A due anni dall’inaugurazione e dopo dodici anni di lavori – afferma Ciaffarafà – l’area esterna della scuola non risulta ancora pienamente fruibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buche davanti alla scuola: "Intervenire d’urgenza"

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