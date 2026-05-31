Bruxelles ha risposto alla richiesta italiana di escludere dal calcolo del deficit le spese legate allo shock energetico, come quelle per la difesa. La risposta è arrivata mercoledì da parte della presidente della Commissione europea. L’Italia aveva chiesto di considerare queste spese come eccezioni, ma non è stata concessa questa possibilità. La questione riguarda anche gli aiuti per il caro bolletta, che potrebbero essere influenzati dalla decisione.

C’è sempre un dettaglio che tradisce le vere intenzioni di chi scrive. Una frase buttata lì. Una nota tecnica. Un passaggio tra le pieghe di un documento che nessuno legge. Eppure basta scavare un po’ sotto la superficie per capire quale sia il messaggio che Bruxelles sta recapitando all’Italia. Il messaggio suona più o meno così: volete soldi per affrontare il caro energia? Benissimo. Però prima assicuratevi di non rallentare la corsa al riarmo. Mercoledì la Commissione presenterà il pacchetto di primavera del semestre 2026. Una sorta di pagella in cui Bruxelles distribuisce voti, bacchettate e consigli non richiesti. Quest’anno, tuttavia, il clima è diverso. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bruxelles ci ricatta: se tagliate il riarmo scordatevi gli aiuti per il caro bolletta

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