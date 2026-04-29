Guerra e caro energia Start lancia l’allarme | Aumenti del 40% il Governo ci aiuti

La società di trasporto pubblico locale segnala un aumento dei costi legato alla crisi energetica e alla guerra. In particolare, l’incremento nel prezzo del carburante si traduce in un aumento di circa 50.000 euro al mese, che può arrivare a 600.000 euro all’anno se la situazione rimane invariata. La stessa azienda chiede un intervento da parte del governo per far fronte a questa crescita dei costi, che è del 40 per cento rispetto ai valori pregresso alla guerra in Iran.

Cinquantamila euro in più al mese. Che, se le cose non cambieranno, diventano 600mila all’anno. E’ l’aumento del carburante che sta mettendo sotto pressione la Start, azienda del trasporto pubblico locale, con un aggravio del 40 per cento rispetto alla spesa media pre guerra in Iran. A quantificare l’impatto è il presidente Enrico Diomedi: "Questa situazione la soffriamo e non poco. Basti pensare che il prezzo medio del carburante prima della crisi mediorientale si attestava sull’euro e 30, euro e 40 al massimo per litro. Oggi siamo arrivati a pagarlo anche un euro e 80 centesimi. Un incremento considerevole intorno al 40 per cento, calcolato in circa 50mila euro in più al mese.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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