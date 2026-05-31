Il nuovo singolo di Ultimo ha suscitato polemiche online. Alcuni utenti hanno accusato il cantante di aver copiato parti di una canzone di Emma Marrone. La discussione si è ampliata con confronti tra le due artiste, mentre i fan di Ultimo hanno difeso il cantante, negando le accuse di somiglianze musicali. La vicenda ha generato un acceso dibattito sui social media, senza che siano state annunciate sanzioni o azioni legali ufficiali.

Bufera online per il nuovo singolo di Ultimo: il web si divide tra accuse di somiglianze musicali, paragoni con Emma Marrone e difese appassionate dei fan. Leggi anche: Jacqueline Luna di Giacomo sta attraversando un momento difficili: non c’entra la crisi con Ultimo, ecco la verità L’uscita di un nuovo brano di un artista amatissimo riesce quasi sempre ad accendere il dibattito sul web, soprattutto quando si parla di uno dei cantautori italiani più seguiti degli ultimi anni. Ed è esattamente quello che sta accadendo in queste ore attorno al nuovo singolo di Ultimo, finito improvvisamente nel mirino di social network e appassionati di musica. Il cantante romano, impegnato nei preparativi del grande concerto previsto a Roma il 4 luglio 2026, ha pubblicato Romantica, una ballata malinconica e intensa che anticipa il suo nuovo album. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Brutta accusa contro Ultimo, il cantante preso di mira: c’entra Emma Marrone, ecco i fatti

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