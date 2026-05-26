Gli utenti sui social hanno attaccato Ultimo dopo la pubblicazione della sua nuova canzone, “Romantica”. I commenti critici sono diventati virali, con molti che accusano l’artista di aver scatenato reazioni negative da parte dei fan di Emma Marrone. La discussione si è concentrata sui contenuti della canzone, senza coinvolgere altre figure o eventi. La polemica si è sviluppata principalmente tra gli utenti, senza interventi ufficiali da parte degli artisti.

Nel mondo della musica italiana, le battaglie più feroci non si combattono tra gli artisti, ma tra le loro fanbase. L’ultima dimostrazione arriva nelle ore successive al lancio di Romantica, il nuovo singolo di Ultimo che sta già dividendo il web. Sui social network, in particolare su X e TikTok, alcuni fan di Emma Marrone hanno sollevato un polverone, sostenendo che il brano del cantautore romano presenti somiglianze evidenti con L’amore non mi basta, storico pezzo della cantante salentina. Va precisato subito un aspetto cruciale: il plagio è un illecito ben definito dalla legge. Nel caso specifico, si tratta esclusivamente di una percezione soggettiva da parte di alcuni ascoltatori, che hanno notato quella che definiscono una vaga somiglianza tra i due brani. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sui social i fan di Emma Marrone si scagliano contro Ultimo: c’entra la sua nuova canzone “Romantica”

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Temi più discussi: Emma Marrone e Belen seppelliscono l'ascia di guerra, lo scambio social è virale: Le hai anticipate anni fa; Ultimo ed Emma Marrone, è polemica tra fan sui social: Romantica è un plagio di L'Amore non mi basta; Emma Marrone compie 42 anni, ma il regalo lo ricevono (a sorpresa) i fan: Continuo a commuovermi; Emma Marrone: La scaletta del tour è pronta: sono gasata.

#Ultimo finisce al centro delle critiche dopo l’uscita di Romantica. Sui social alcuni fan di Emma Marrone parlano di somiglianze con L’amore non mi basta, mentre i sostenitori del cantautore romano respingono le accuse. x.com

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