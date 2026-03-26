Nuova grafica per Brindisiwebit | un viaggio di passione che continua da trent’anni

Dal 1995, Brindisiweb.it si presenta con una grafica rinnovata. Il sito è stato ideato da Giovanni Membola, con la collaborazione di Aldo Giove, ed è dedicato a offrire contenuti e visite virtuali della città di Brindisi. La piattaforma ha attraversato oltre trent’anni di aggiornamenti e cambiamenti, mantenendo la sua presenza online nel tempo.

Da alcuni giorni disponibile una nuova versione del sito, nato da una idea di Giovanni Membola, che non ha mai smesso di suscitare la curiosità di cittadini e turisti Nato nel 1995 dall’idea di Giovanni Membola e la preziosa collaborazione di Aldo Giove, Brindisi virtual tour (www.brindisiweb.it) è stato il primo sito web, in ordine di tempo, a rappresentare la città e a raccontare nei dettagli la sua affascinante storia millenaria. Si era agli albori di Internet, il collegamento era molto lento e avveniva attraverso un modem connesso alla linea telefonica fissa, eppure il sito riuscì a catturare l’attenzione di numerosi brindisini sparsi su tutto il globo terrestre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Nuova grafica per Brindisiweb.it: un viaggio di passione che continua da trent’anni Articoli correlati Addio a Luigi Agazzi, che fondò Grafica & Arte: “Esempio di passione e professionalità”Si è spento Luigi Agazzi, fondatore della storica casa editrice “Grafica & Arte”. Trent’anni di passione per la Squadra Corse Città di PisaTra campioni nazionali e innovazioni per la sicurezza, il sodalizio pisano festeggia i risultati stagionali e annuncia l’organizzazione del Rally di...