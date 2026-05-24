Leggi elettorali il grande trucco che dura da trent’anni
In Italia, la legge elettorale viene modificata quasi ogni volta che si avvicinano le elezioni. Questa pratica si ripete da circa trent’anni, senza mai portare a una riforma definitiva. Le modifiche sono spesso motivate dalla volontà di garantire o impedire determinati risultati elettorali, e vengono adottate con frequenza crescente. Il risultato è un sistema che cambia continuamente, senza stabilità né regole fisse.
In Italia esiste uno sport nazionale meno dichiarato del calcio, ma molto più praticato della corsa ai rigori: cambiare la legge elettorale ogni volta che qualcuno teme di perdere le elezioni. È una tradizione ormai consolidata. Cambiano i governi, cambiano i leader, cambiano i simboli, cambiano perfino i nomi dei partiti, ma una cosa resta immutabile come il Colosseo: la tentazione di riscrivere le regole della democrazia a uso e consumo di chi sta seduto in Parlamento. Naturalmente tutto viene sempre presentato come un grande gesto di responsabilità nazionale. Mai una volta che si dica la verità. Nessuno annuncia: “Cari italiani, stiamo modificando la legge per salvare le nostre poltrone”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
What does County Mayor Daniella Levine Cava do, and why is there a recall
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