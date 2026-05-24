In Italia, la legge elettorale viene modificata quasi ogni volta che si avvicinano le elezioni. Questa pratica si ripete da circa trent’anni, senza mai portare a una riforma definitiva. Le modifiche sono spesso motivate dalla volontà di garantire o impedire determinati risultati elettorali, e vengono adottate con frequenza crescente. Il risultato è un sistema che cambia continuamente, senza stabilità né regole fisse.

In Italia esiste uno sport nazionale meno dichiarato del calcio, ma molto più praticato della corsa ai rigori: cambiare la legge elettorale ogni volta che qualcuno teme di perdere le elezioni. È una tradizione ormai consolidata. Cambiano i governi, cambiano i leader, cambiano i simboli, cambiano perfino i nomi dei partiti, ma una cosa resta immutabile come il Colosseo: la tentazione di riscrivere le regole della democrazia a uso e consumo di chi sta seduto in Parlamento. Naturalmente tutto viene sempre presentato come un grande gesto di responsabilità nazionale. Mai una volta che si dica la verità. Nessuno annuncia: “Cari italiani, stiamo modificando la legge per salvare le nostre poltrone”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Leggi elettorali, il grande trucco che dura da trent’anni

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What does County Mayor Daniella Levine Cava do, and why is there a recall

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