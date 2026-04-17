Reggio Calabria ha dedicato un nuovo spazio pubblico a Giuseppe Foti, riconoscendo il suo ruolo nel portare alla luce i Bronzi di Riace. L’area, ora denominata Largo Giuseppe Foti, si trova nel centro della città ed è stata ufficialmente intitolata in occasione di una cerimonia pubblica. La scelta mira a ricordare l’importanza del contributo dell’archeologo alla scoperta e alla tutela del patrimonio storico locale.

La città di Reggio Calabria ha celebrato la memoria di Giuseppe Foti attraverso l’intitolazione di un’area urbana, il Largo Giuseppe Foti, per onorare l’impatto che l’archeologo ha avuto sulla valorizzazione del patrimonio storico calabrese. La cerimonia ufficiale ha la partecipazione dei familiari del defunto e delle autorità locali, sottolineando il legame profondo tra la ricerca scientifica e l’identità del territorio. L’eredità scientifica tra scoperte subacquee e museologia territoriale. Il percorso professionale di Foti, iniziato a Reggio Calabria nel 1961 con l’incarico di direttore del Museo archeologico nazionale e Soprintendente alle Antichità della Calabria, ha tracciato una linea diretta tra la ricerca sul campo e la fruizione pubblica della storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio celebra Foti: l’archeologo che svelò i Bronzi di Riace

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