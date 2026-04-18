Baglioni in Calabria | il tour GrandTour celebra i Bronzi di Riace

Ieri pomeriggio nella cittadella regionale di Catanzaro si è tenuto un incontro istituzionale dedicato a Claudio Baglioni, in occasione dell’avvio del progetto musicale GrandTour. L’evento si è concentrato sulla promozione dei Bronzi di Riace, con un richiamo alla capacità artistica e culturale di Baglioni. L’iniziativa coinvolge rappresentanti pubblici e artisti, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale attraverso il tour musicale.

La cittadella regionale Jole Santelli di Catanzaro ha ospitato ieri pomeriggio un incontro istituzionale dedicato alla celebrazione del valore artistico di Claudio Baglioni, in occasione del lancio del progetto musicale GrandTour. Durante l’evento, la Regione Calabria ha conferito all’artista l’onorificenza speciale denominata Calabria Straordinaria, legandola ai concerti previsti per l’estate 2026 nelle località della costa calabrese. Un riconoscimento tra identità storica e cultura pop. Il momento solenne che ha protagonista il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, si è concentrato sulla consegna di un simbolo prezioso: una riproduzione dei Bronzi di Riace realizzata dall’orafo Michele Affidato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Baglioni in Calabria: il tour GrandTour celebra i Bronzi di Riace Notizie correlate Reggio celebra Foti: l’archeologo che svelò i Bronzi di RiaceLa città di Reggio Calabria ha celebrato la memoria di Giuseppe Foti attraverso l’intitolazione di un’area urbana, il Largo Giuseppe Foti, per... Baglioni chiude a Torino il GrandTour “La vita è adesso”foto di Angelo TraniTORINO – Si chiuderà a Torino, venerdì 18 settembre in piazza San Carlo, il GrandTour di Claudio Baglioni per celebrare i 40 anni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Baglioni abbraccia la Calabria. Questa regione può volare – FOTO; A Claudio Baglioni l’onorificenza speciale ‘Calabria Straordinaria’ – FOTO; La Regione omaggia Claudio Baglioni con l’onorificenza Calabria Straordinaria; La Regione Calabria premia Baglioni, 'questa terra può volare'. A Claudio Baglioni l’onorificenza speciale ‘Calabria Straordinaria’ – FOTOIl Presidente Occhiuto ha consegnato all'artista anche una riproduzione dei Bronzi di Riace realizzata dal mastro orafo Michele Affidato ... citynow.it Baglioni premiato in Regione: riconoscimento Calabria Straordinaria per il legame con il territorioL’artista ospite alla Cittadella riceve l’onorificenza consegnata dal presidente Occhiuto: Una terra che può volare, valorizziamo la bellezza ... msn.com Il Presidente Occhiuto ha consegnato all'artista anche una riproduzione dei Bronzi di Riace realizzata dal mastro orafo Michele Affidato facebook BRONZI DI FIAMMA! LA NOMINA DI FDI AL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA x.com