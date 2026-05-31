Il ministro ha respinto la richiesta di bloccare i lavori di costruzione dello stadio, sostenendo che il sito sacro non può essere protetto con un'ordinanza d’urgenza. Nel frattempo, le forze dell’ordine hanno arrestato alcuni manifestanti al Goori Camp Embassy, senza ulteriori dettagli sui motivi. La decisione ha suscitato proteste da parte di chi rivendica la tutela del sito, mentre i lavori proseguono senza interruzioni.

? Punti chiave Perché il ministro ha respinto la protezione d'urgenza per il sito?. Chi ha ordinato l'arresto dei manifestanti al Goori Camp Embassy?. Come influirà il passaggio di proprietà alla GIICA sui lavori?. Quali conseguenze avrà la demolizione per la memoria dei Turrbal?.? In Breve Il terreno di 64 ettari passerà alla GIICA lunedì prossimo.. Sue Bremner guida Save Victoria Park contro la posa delle recinzioni.. L'ex premier Campbell Newman sostiene le popolazioni Turrbal e Yagara.. Cinque manifestanti del Goori Camp Embassy sono stati arrestati venerdì scorso.. Il governo nega l’intervento d’urgenza per Victoria Park: il sito sacro dei Turrbal e Yagara sotto la minaccia delle demolizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brisbane, no al blocco dei lavori: sito sacro a rischio per lo stadio

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