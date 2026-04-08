San Siro a rischio | il nodo dei crediti green blocca lo stadio

L’accordo per la vendita di San Siro tra le squadre di calcio e i nuovi acquirenti è in bilico a causa di divergenze riguardanti i crediti green. La trattativa si complica perché non si è trovata un’intesa sulle obbligazioni ambientali legate alla riqualificazione dello stadio. La questione dei crediti ambientali impedisce di procedere con il trasferimento della proprietà e mette a rischio l’intera operazione.

L’operazione per la vendita di San Siro a Inter e Milan rischia il collasso a causa di divergenze sugli obblighi ambientali. Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione urbana, avverte che l’impossibilità di accettare determinati vincoli green potrebbe far saltare l’intero progetto. Il nodo centrale riguarda l’utilizzo dei crediti di carbonio per raggiungere la neutralità climatica. Mentre le società sportive prevedono di acquistare certificati internazionali per compensare l’impatto dell’opera, una parte della maggioranza comunale spinge per vietare tale pratica nel Piano di Governo del Territorio. La vicenda emerge da un filone d’inchiesta che ha portato all’indagine di nove persone per rivelazione di segreto d’ufficio e turbativa d’asta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Siro a rischio: il nodo dei crediti green blocca lo stadio San Siro, l’inchiesta e gli Europei: in bilico la candidatura dello stadio. Il nodo delle scadenzeMilano, 5 aprile 2026 – In bilico la candidatura del nuovo stadio di San Siro per gli Europei del 2032, la competizione calcistica continentale che... Scaroni: “San Siro? Stadio iconico grazie a Milan ed Inter. Ecco perchè costruiamo lo stadio insieme”Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al... Temi più discussi: San Siro, l’inchiesta apre due fronti tra sequestri e rischio stop; San Siro, inchiesta sulla cessione: nove indagati per turbativa d'asta; Indagine su vendita di San Siro, cessione combinata e delibere anticipate: faro dei pm su 6 anni di iter; Inchiesta San Siro: rischio ritardo nei lavori per il nuovo stadio. San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: 9 indagati per turbativa d'astaSono stati perquisiti telefoni e documenti anche a Palazzo Marino nell' ambito dell’inchiesta sulla vendita di San Siro, che era stata aperta a seguito di un esposto del 'Comitato Sì Meazza'. L'inchie ... sport.sky.it Inchiesta su San Siro, c'è qualche rischio? Parlano i sindaci di Rozzano e San DonatoUna delle notizie degli ultimi giorni riguarda l'inchiesta della Guardia di Finanza sulla vendita dello stadio Meazza e di parte dell'area circostante. tuttomercatoweb.com Vendita San Siro, atteso ricorso contro decreto di perquisizione e sequestro x.com Taffo, San Siro, Fontanili Merli, Motta e tanti altri. Dai diamanti creati con le ceneri ai funerali in villa con catering: viaggio nel business milanese del commiato tra colossi e nuove tendenze d'impatto (anche comunicative). I numeri, i fatturati e richieste più insolit - facebook.com facebook