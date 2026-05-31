Nella zona di Brindisi sono state registrate circa 80 chiamate per incendi e roghi violenti. Le autorità si confrontano con una carenza di personale di soccorso, complicando la gestione dell'emergenza. Il vento di tramontana minaccia diverse aree, che potrebbero essere danneggiate o distrutte. La situazione resta critica a causa dell’elevato numero di incendi e delle condizioni meteorologiche avverse.

? Punti chiave Come faranno i soccorritori a gestire l'emergenza con personale insufficiente?. Quali aree rischiano di essere distrutte dal vento di tramontana?. Perché gli incendi dolosi stanno colpendo zone turistiche come Specchiolla?. Chi deve garantire la pulizia dei terreni per evitare nuovi disastri?.? In Breve Tra le 60 e le 80 chiamate ricevute dai vigili del fuoco il 31 maggio 2026.. Fiamme minacciano abitazioni a Cellino San Marco nella contrada Chiurizzi.. Incendio doloso segnalato presso il Flower Beach di Specchiolla.. Operazioni di soccorso attivate anche dai distaccamenti di Francavilla Fontana e Ostuni.. Decine di roghi di sterpaglie colpiscono il Brindisino in questa domenica 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi sotto assedio: 80 chiamate per incendi e roghi violenti

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