A Mantova, sono stati effettuati quattordici interventi dei vigili del fuoco per spegnere incendi legati a cumuli di piumini. Le fiamme si sono propagate rapidamente tra i materiali, creando situazioni di emergenza nelle zone interessate. Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento, mentre le caratteristiche dei piumini, provenienti dai pioppi, sembrano contribuire alla rapidità di diffusione delle fiamme.

? Cosa scoprirai Come si propagano le fiamme tra i tappeti di piumini?. Perché i piumini dei pioppi rendono i roghi così esplosivi?. Chi sono i principali responsabili degli incendi scatenati nei campi?. Quali zone della provincia sono più a rischio per il vento?.? In Breve 14 interventi dei vigili del fuoco registrati lunedì 4 maggio 2026.. Fiamme hanno colpito Casalmoro, Guastalla e via Brescia a Mantova.. Imprudenza di giovani e mozziconi di sigaretta causano roghi nei campi.. Vento trasporta pappi dei pioppi alimentando incendi lungo fossi e strade.. Almeno 14 interventi dei vigili del fuoco hanno coinvolto le squadre in tutta la provincia di Mantova durante la giornata odierna, tra Ponti sul Mincio, Gussola e Porto Mantovano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova sotto i roghi: 14 interventi per gli incendi di piumini

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