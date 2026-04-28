Nella giornata di lunedì 27 aprile, diverse aree di campagna sono state interessate da incendi in diverse zone dell'Oristanese. Tra San Nicolò d'Arcidano, Cabras e Nurachi, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere i roghi che hanno provocato danni alle campagne. L'aumento delle temperature ha contribuito alla diffusione delle fiamme, rendendo necessarie più operazioni di intervento sul territorio.

? Cosa sapere Incendi a San Nicolò d'Arcidano e tra Cabras e Nurachi lunedì 27 aprile.. L'aumento delle temperature richiede l'impiego dei vigili del fuoco su più fronti.. Le fiamme hanno devastato le campagne di San Nicolò d’Arcidano lunedì 27 aprile 2026, costringendo i vigili del fuoco a un intervento prolungato per proteggere terreni e strutture rurali dall’avanzata del calore. L’improvviso aumento delle temperature ha segnato la prima vera giornata di emergenza incendi nell’Oristanese, mettendo alla prova la prontezza delle squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Oristano. Fin dal primo pomeriggio di ieri, gli operatori sono stati mobilitati su più fronti per contrastare diversi roghi che hanno interessato il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristanese sotto assedio: roghi e fiamme devastano le campagne

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