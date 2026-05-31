Bressanone | nasce il nuovo parco Don Giuseppe Franco per i bambini
A Bressanone è stato inaugurato il nuovo parco Don Giuseppe Franco, dedicato ai bambini. Il progetto ha integrato le richieste dei cittadini, che hanno contribuito alla definizione delle aree di gioco e degli spazi verdi. Il parco si distingue per le strutture in legno, tra cui altalene, scivoli e percorsi, che coprono circa 1.200 metri quadrati. L’area è stata progettata per offrire un ambiente sicuro e naturale per le famiglie della zona.
? Punti chiave Come sono state integrate le richieste dei cittadini nel progetto finale?. Quali strutture in legno rendono unico questo spazio di 1.200 metri?. Perché la vicinanza all'asilo Mozart è stata fondamentale per la scelta?. Come influirà questo nuovo modello partecipativo sugli altri spazi di Bressanone?.? In Breve Investimento di 180 mila euro realizzato dalla società Progart. Presenza di alberi, strutture in legno, panchine e fontanella nell'area. Partecipazione di Peter Natter, Florian Kerschbaumer e attività della VKE. Progetto nato dal dialogo con le famiglie vicino all'asilo Mozart. Bressanone inaugura il parco Don Giuseppe Franco: 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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