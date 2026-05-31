Bressanone | nasce il nuovo parco Don Giuseppe Franco per i bambini

Notizia in breve

A Bressanone è stato inaugurato il nuovo parco Don Giuseppe Franco, dedicato ai bambini. Il progetto ha integrato le richieste dei cittadini, che hanno contribuito alla definizione delle aree di gioco e degli spazi verdi. Il parco si distingue per le strutture in legno, tra cui altalene, scivoli e percorsi, che coprono circa 1.200 metri quadrati. L’area è stata progettata per offrire un ambiente sicuro e naturale per le famiglie della zona.