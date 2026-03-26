Domenica scorsa nel quartiere del Vomero a Napoli si è tenuta l’apertura di un’agenzia di viaggi associata al progetto “Il Mio Viaggio a Napoli”. L’evento ha attirato un grande numero di persone che hanno partecipato all’inaugurazione, accompagnando l’apertura con una partecipazione massiccia. La cerimonia ha segnato l’inizio di una nuova fase per il progetto portato avanti da due influencer noti.

NAPOLI – Un vero e proprio bagno di folla ha accompagnato, domenica scorsa, l’apertura della nuova agenzia di viaggi legata al progetto de “Il Mio Viaggio a Napoli”, nel quartiere del Vomero, a Napoli. “Con questo nuovo tassello trasformiamo la passione per l’esplorazione in un servizio concreto per il pubblico”, hanno sottolineato, brindando all’apertura, Giuseppe Russo e Federica Franco, che gestiscono una delle pagine dedicate a Napoli più seguite sui social, con una community di oltre 1,5 milioni di persone su Facebook e centinaia di migliaia di follower tra Instagram e TikTok. Un nuovo capitolo imprenditoriale per i due, già protagonisti con due pizzerie, diventate punti di riferimento per chi cerca sapori genuini e un’atmosfera che richiama la Napoli più verace. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Apre “Il Mio Viaggio a Napoli”, il nuovo capitolo del progetto dei super influencer Giuseppe Russo e Federica Franco

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