I tifosi della Pallacanestro Brescia sono in apprensione dopo la sconfitta contro Milano, che ha eliminato la squadra dalla semifinale di playoff. La squadra si trova ora ad affrontare la sfida di un possibile addio alla competizione, riaprendo le preoccupazioni legate alle difficoltà degli anni passati. La partita ha suscitato emozioni intense tra i sostenitori, che temono di tornare all’epoca di scarso successo.

Una semifinale Scudetto con l’ansia nel cuore. Da alcune ore, i tifosi della Pallacanestro Brescia vivono nel timore di tornare nell’anonimato di inizio millennio. E tutto nel giorno in cui la squadra di Matteo Cotelli si giocherà gara-2 alle 20 al PalaLeonessa contro l’Olimpia Milano, con un solo obiettivo: rispondere alla pesante lezione della prima sfida. "Sarà necessario alzare, in entrambi i lati del campo, il nostro livello sia sotto il profilo individuale, che collettivo", fa notare il tecnico. Ma chi davvero pensa al campo? Fuori, sta succedendo di tutto. La notizia, smentita da più parti, ufficiosamente e ufficialmente, è che patron Mauro Ferrari possa cedere il titolo sportivo del club per 6 milioni di euro all’imprenditore americano Paul Matiasic. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, la doppia partita. Contro Milano e l’addio

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