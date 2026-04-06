Napoli Basket perde a Brescia 100-85; Magro | Importante la prossima partita contro Treviso

Il Napoli Basket ha subito una sconfitta in trasferta contro la Germani Brescia con il punteggio di 100-85. La partita si è svolta nel corso del campionato di pallacanestro, con Brescia che ha prevalso sugli ospiti. Dopo l’incontro, il coach del Napoli ha commentato che la prossima partita contro Treviso sarà determinante per il prosieguo della stagione. La squadra napoletana tornerà in campo tra pochi giorni per affrontare la nuova sfida.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 5 aprile 2026, la Guerri Napoli ha affrontato una difficile sfida all’A2A Arena di Brescia, dove sono stati superati dalla Germani con un punteggio di 100-85. Questo incontro rappresenta la venticinquesima giornata del campionato di LegaBasket Serie A, e la squadra partenopea ha mostrato il suo potenziale, ma ha dovuto fare i conti con diverse assenze significative, tra cui quella dell’ala Treier. Treier, uno dei giocatori chiave, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro nella settimana seguente, lasciando un vuoto difficile da colmare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli Basket perde a Brescia (100-85); Magro: “Importante la prossima partita contro Treviso” Leggi anche: Alessandro Magro presenta la sfida contro Cremona: “Partita importante per i playoff” Magro, coach di Napoli: “Perso partita importante, ma non dobbiamo mollare”Il coach della Guerri Napoli, Alessandro Magro, analizza la sconfitta della Guerri Napoli per 94-77 contro l’Acqua San Bernardo Cantù: “Dal punto di... Argomenti più discussi: Guerri Napoli, l'illusione dura poco: a Cremona ko 88-81; Una Brescia in emergenza batte nettamente una brutta Guerri Napoli; GeVi Napoli vs Olimpia Milano: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2024-2025; GeVi Napoli vs Pallacanestro Reggiana: Risultato in Diretta Streaming Serie A 2023-2024. Napoli Basketball, blackout totale: Brescia dilaga nella ripresa facebook Napoli Basket, Guglielmo Caruso è il nuovo capitano x.com