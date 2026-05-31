Brescia 300 voci e 70 cori | il grande festival tra musica e gusto

Notizia in breve

A Brescia si è svolto un festival che ha coinvolto 300 voci e 70 cori, combinando musica corale e tradizione gastronomica locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi gruppi vocali e ha integrato momenti dedicati alla cucina tipica. Due coordinatori hanno gestito l’organizzazione, coordinando le performance e le attività culinarie. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse location della città.