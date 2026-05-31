Brescia 300 voci e 70 cori | il grande festival tra musica e gusto
A Brescia si è svolto un festival che ha coinvolto 300 voci e 70 cori, combinando musica corale e tradizione gastronomica locale. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi gruppi vocali e ha integrato momenti dedicati alla cucina tipica. Due coordinatori hanno gestito l’organizzazione, coordinando le performance e le attività culinarie. L’evento si è svolto nel rispetto delle normative vigenti e ha coinvolto diverse location della città.
? Punti chiave Come hanno unito il canto corale alla tradizione gastronomica bresciana?. Chi sono i due coordinatori dietro il successo di questo evento?. Perché la partecipazione internazionale ha trasformato questo incontro in un polo europeo?. Quale impatto digitale ha generato la pagina Facebook dedicata ai cori?.? In Breve Coordinamento affidato ai coniugi Renzo Moroni e Sandra Rovetta.. Partecipazione internazionale di gruppi corali da Svizzera e Francia.. Pagina Facebook Coralmente Insieme conta 33.000 follower.. Coro femminile Plinius di Bottrighe partecipa all'evento bresciano.. Settanta cori e trecento voci si sono riuniti nel bresciano per la sesta edizione di Coralmente mangiando. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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