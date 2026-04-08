Un festival dedicato ai cori giovanili si svolge nel centro storico di Faenza, coinvolgendo cinque gruppi vocali provenienti da diverse regioni italiane. L’evento si svolge nel fine settimana, con due giornate all’insegna della musica corale, che trasforma le strade cittadine in un palcoscenico all’aperto. La manifestazione è organizzata dall’ente Artistation, con l’obiettivo di promuovere la coralità tra i giovani.

Cinque cori d’Italia si riuniscono a Faenza per una due giorni interamente dedicata alla coralità giovanile, trasformando il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto dove la musica diventa il collante di una comunità in movimento. Sabato 11 e domenica 12 aprile debutta infatti il ‘ Next Station Choir Festival ’, iniziativa coordinata dalla scuola di musica Artistation che intende elevare il canto corale a presidio culturale e sociale. L’evento, che non vuole essere un unicum ma con la possibilità di diventare appuntamento fisso per attirare i tanti cori che punteggiano la penisola, non sarà una semplice rassegna ma un’esperienza partecipata animata dalla voglia di cantare e stare assieme, con l’obiettivo di mettere in rete il talento locale con realtà provenienti da altri territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Artistation lancia il festival dei cori. Un fine settimana di voci in città

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