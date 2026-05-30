Il tecnico della Juventus ha chiesto l'acquisto di Brahim Diaz, considerato in grado di muoversi bene in spazi ristretti e in zone complicate del campo. Il giocatore, ex Milan, è valutato per le sue capacità tecniche e per la sua abilità nel dribbling. La richiesta arriva in vista della prossima sessione di mercato. La società sta valutando le opzioni per portarlo in squadra. Nessuna comunicazione ufficiale sulla trattativa è stata ancora rilasciata.

Qualità e carattere. Luciano Spalletti ha indicato chiaramente quali dovranno essere le caratteristiche degli acquisti da effettuare sul mercato per rinforzare la rosa della sua Juve. In particolare, sulla trequarti, dopo aver adattato McKennie come incursore, il tecnico toscano va a caccia di calciatori abili "nelle zone paludose e negli spazi angusti", per garantire maggiore imprevedibilità a una manovra altrimenti troppo dipendente dalle giocate di Yildiz e Conceiçao. E, sfumato Bernardo Silva, la sua preferenza va adesso a Brahim Diaz del Real Madrid. Luciano Spalletti, d'altronde, se lo ricorda bene: 2 aprile 2023, il suo Napoli è lanciato verso lo scudetto e riceve il Milan al Maradona. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Qualità, dribbling, abitudine a vincere: Juve, perché Spalletti vuole Brahim Diaz

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