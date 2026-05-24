L'attore statunitense, noto per i suoi ruoli cinematografici, sembra aver trovato stabilità accanto alla nuova compagna, Ines de Ramon. Tuttavia, ha dichiarato di non voler ripercorrere la strada del matrimonio, dopo il divorzio complicato da Angelina Jolie. Nonostante la felicità attuale, ha sottolineato di non essere interessato a ripetere l’esperienza del matrimonio.

Una decisione su cui avrebbe pesato molto il lungo e complesso divorzio dall'ex moglie Angelina Jolie, iniziato nel 2016 e conclusosi soltanto nel 2024 dopo anni di aspre battaglie legali, resta ancora aperta la questione legata a Chateu Miraval, la tenuta francese acquistata dalla coppia durante il matrimonio. Ma il nodo più delicato e doloroso è quello del rapporto tra Brad Pitt e i sei figli avuti con l'attrice: Maddox, Paz, Zahara,m Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne. Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'attore si sentirebbe «completamente allontanato» dalla famiglia dopo la separazione. L'attenzione dei media si è concentrata in questi giorni sull'assenza di Pitt alla laurea della figlia Zahara allo Spelman College di Atlanta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Brad Pitt è felice ma non penserebbe più al matrimonio: «Segnato dal divorzio difficile da Angelina Jolie»

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