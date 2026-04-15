Massimiliano Allegri, tornato a guidare la squadra durante l'estate scorsa dopo undici anni, si trova al centro di tensioni con i dirigenti riguardo al futuro. Secondo fonti di stampa, ci sarebbero divergenze tra l’allenatore e i responsabili dell’area tecnica, in particolare con i dirigenti Furlani e Moncada. La situazione potrebbe portare a un cambio di allenatore alla fine della stagione, ma ancora non ci sono decisioni ufficiali.

Si parla tanto, in queste settimane, della possibilità che Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina del Milan la scorsa estate dopo undici anni, non sia più l'allenatore dei rossoneri nella stagione 2026-2027. Questo perché, in concomitanza con il periodo nero della squadra (tre sconfitte nelle ultime quattro partite), è arrivata anche la mancata qualificazione della Nazionale Italiana ai Mondiali. Si è aperta, dunque, la 'caccia' al Commissario Tecnico che dovrà rimpiazzare l'ex rossonero Gennaro Gattuso in azzurro e il nome di Allegri, unitamente a quelli di Roberto Mancini (Al-Sadd) e Antonio Conte (Napoli), è nel novero dei candidati per assumere l'incarico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri, braccio di ferro sul mercato con Furlani e Moncada: le sensazioni sul suo futuro al Milan

Notizie correlate

Pellegatti sul futuro di Allegri: “Vuole costruire il Milan con Tare, ma se Furlani avesse altre idee …”Secondo Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, il futuro di Allegri al Milan sarebbe in bilico.

Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La vittoria dell'Inter non raffredda un Napoli-Milan bollente; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 aprile: la rassegna stampa; Conte-Italia, Biasin: Braccio di ferro con ADL, entrambi vorrebbero separarsi! Ma il Napoli non è fesso; Inter: le parole di Chivu e la pericolosa scommessa estiva. Milan: il futuro di Allegri è chiaro. Juve: il giovane Spalletti. Napoli: è iniziato il braccio di ferro DeLa-Conte. Parma: l’inadatto Cuesta. E la demonizzazione del 3-5-2.

Conte-Italia, Biasin: Braccio di ferro con ADL, entrambi vorrebbero separarsi! Ma il Napoli non è fessoUltime news SSC Napoli - Conte e Allegri sono i primi nomi accostati alla panchina della Nazionale italiana, in questi giorni dopo l'addio di Gattuso. Per il ruolo di commissario tecnico è presto però ... msn.com

Calciomercato. . Il Milan deve tenere Massimiliano Allegri Dubbi sul futuro del tecnico livornese, tentato anche dalla panchina della Nazionale. E per sostituirlo il nome più suggestivo è uno solo: Simone Inzaghi Il commento di @andrealongonimila - facebook.com facebook

Leao sfida fischi e 3-5-2: verso una nuova maglia da titolare, Allegri ci crede x.com