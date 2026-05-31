Il Milan e Allegri sono in attesa di definire una buonuscita, ma ancora non c'è accordo. Il club rischia una causa legale se non si trova un'intesa. La cifra richiesta dall'allenatore per chiudere il rapporto si aggira intorno a diverse centinaia di migliaia di euro. La situazione resta in stallo, con possibili implicazioni legali se non si raggiunge un accordo nelle prossime settimane.

? Punti chiave Perché l'errore del RedBird espone il club a una causa legale?. Quanto deve pagare il Milan per chiudere definitivamente con Allegri?. Chi ha il potere di firma per sbloccare la trattativa?. Come influirà questo stallo economico sulla scelta del nuovo allenatore?.? In Breve Milan offre 500mila euro contro i 5,5 milioni netti richiesti da Allegri.. Gestione RedBird criticata per comunicato del 25 maggio senza contatto diretto preventivo.. Calvelli gestisce la trattativa dopo la rimozione dei poteri di firma di Furlani.. Il Napoli monitora lo stallo per valutare possibili mosse dopo la risoluzione.. Allegri e il Milan restano in un vicolo cieco dopo la comunicazione dell’esonero avvenuta lunedì 25 maggio, mentre la trattativa per la risoluzione del contratto si arena su cifre molto distanti tra le due parti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allegri e Milan: stallo per la buonuscita e rischio causa legale

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