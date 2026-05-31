Bottiglie incendiarie contro l' abitazione di un cronista nel Vicentino minacce a Meloni e don Patriciello La premier | Attacco irricevibile alla libertà di stampa
Nella notte, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista a Enego, nel Vicentino. Sul fronte politico, minacce sono state inviate a un leader e a un religioso. La premier ha definito l’attacco alla libertà di stampa come “irricevibile”. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla casa sono stati accertati. Le forze dell’ordine indagano sulle responsabilità dell’attentato e sulle minacce ricevute.
Attentato incendiario nella notte contro l'abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, ventenne cronista vicentino, collaboratore per il quotidiano Il Giornale di Vicenza e per il quindicinale locale L'Altopiano, salito alla ribalta della cronaca nazionale per il suo forte impegno nel raccontare la complessa realtà di Caivano (Napoli) e per il suo aperto sostegno alle attività anti-camorra di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sono intervenuti i carabinieri di Enego oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Bottiglie incendiarie contro l'abitazione del cronista Adriano Cappellari x.com
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