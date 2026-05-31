Bottiglie incendiarie contro l' abitazione di un cronista nel Vicentino minacce a Meloni e don Patriciello La premier | Attacco irricevibile alla libertà di stampa

Notizia in breve

Nella notte, alcune bottiglie incendiarie sono state lanciate contro l’abitazione di un cronista a Enego, nel Vicentino. Sul fronte politico, minacce sono state inviate a un leader e a un religioso. La premier ha definito l’attacco alla libertà di stampa come “irricevibile”. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni alla casa sono stati accertati. Le forze dell’ordine indagano sulle responsabilità dell’attentato e sulle minacce ricevute.