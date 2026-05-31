bottiglie incendiarie contro la casa di un giornalista nel vicentino indagini in corso

Notizia in breve

Nella notte, l’abitazione di un giornalista nel Vicentino è stata colpita da bottiglie incendiarie. Le fiamme hanno danneggiato l’ingresso e le pareti esterne della casa, senza causare feriti. Indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’attentato. La polizia sta analizzando i reperti trovati sulla scena e ascoltando testimoni. La casa si trova in una zona residenziale di Enego, nella provincia di Vicenza.