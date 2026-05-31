Bottiglie incendiarie contro la casa di un giornalista nel Vicentino indagini in corso
Nella notte, l’abitazione di un giornalista nel Vicentino è stata colpita da bottiglie incendiarie. Le fiamme hanno danneggiato l’ingresso e le pareti esterne della casa, senza causare feriti. Indagini sono in corso per identificare i responsabili dell’attentato. La polizia sta analizzando i reperti trovati sulla scena e ascoltando testimoni. La casa si trova in una zona residenziale di Enego, nella provincia di Vicenza.
Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione di Adriano Cappellari, giovane giornalista vicentino residente a Enego, in provincia di Vicenza. Secondo una prima ricostruzione, dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiarie contro la casa del cronista, lasciando anche alcune bombole di gas nelle vicinanze dell’abitazione. L’intervento dei soccorsi Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Enego, che hanno avviato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto e chiarirne il movente. Presenti anche i vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area e a disinnescare alcune bombolette rimaste inesplose dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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