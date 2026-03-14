Una donna di 65 anni è stata trovata morta in casa a Pozzuoli, con il corpo bruciato e carbonizzato. Il marito ha riferito di averla trovata senza vita al suo ritorno a casa. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La scena del delitto è stata sequestrata e i rilievi sono in corso.

Morta una donna di 65 anni il cui cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno di una casa in via Cuma, nella località balneare Licola, sul litorale di Pozzuoli. Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di polizia e i vigili del fuoco. Al momento si sta cercando di ricostruire la precisa dinamica dei fatti. Secondo una prima versione, il marito della vittima era all’esterno dell’abitazione quando avrebbe visto le fiamme divampare in casa. Il racconto dell’uomo è al vaglio degli inquirenti. Non si esclude per ora alcuna pista. Donna 65enne morta carbonizzata a Pozzuoli, marito sotto shock La vittima si chiamava Teresa. La tragedia si è verificata intorno alle 15. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna di 65 anni trovata morta carbonizzata in casa a Pozzuoli, la versione del marito: indagini in corso

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