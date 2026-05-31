Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista | era interessato a raccontare Caivano

Notizia in breve

Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione di un giovane cronista a Enego, in provincia di Vicenza. Le fiamme sono state provocate da bottiglie incendiarie. Il cronista era noto per aver approfondito la situazione a Caivano e l’attività di un sacerdote impegnato nel quartiere. Non ci sono feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’attentato.