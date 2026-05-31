Bottiglie incendiarie contro abitazione di un cronista | era interessato a raccontare Caivano
Nella notte, un incendio ha danneggiato l’abitazione di un giovane cronista a Enego, in provincia di Vicenza. Le fiamme sono state provocate da bottiglie incendiarie. Il cronista era noto per aver approfondito la situazione a Caivano e l’attività di un sacerdote impegnato nel quartiere. Non ci sono feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’attentato.
Tempo di lettura: < 1 minuto Attentato incendiario nella notte contro l’abitazione a Enego (Vicenza) di Adriano Cappellari, giovane cronista vicentino impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano (Napoli) e l’attività di don Maurizio Patriciello. Dopo la mezzanotte ignoti hanno lanciato una o più bottiglie incendiare contro la casa, lasciando anche delle bombole di gas. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Enego oltre ai vigili del fuoco per disinnescare alcune bombolette inesplose. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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