Bosnia missione dal Forlivese | nuovi depuratori per ospedali e scuole

Notizia in breve

Una missione internazionale dal Forlivese ha installato nuovi depuratori in ospedali e scuole in Bosnia. I dispositivi sono stati collocati nei reparti e nelle aree educative per migliorare la qualità dell’acqua. La logistica dell’intervento è stata coordinata da un’organizzazione europea, che ha organizzato il trasporto e l’installazione. Non sono stati comunicati dettagli sui modelli di depuratori o sui tempi di funzionamento.