Nel Delta del Po, a partire dal 2027, due nuovi istituti scolastici sostituiranno le strutture esistenti attraverso una fusione forzata. La riorganizzazione coinvolge le scuole della zona, con un piano che prevede la creazione di queste nuove istituzioni. La decisione è stata annunciata dalle autorità locali e si sta attuando in modo ufficiale.

La trasformazione del sistema scolastico nel Delta del Po non è più un’ipotesi, ma una realtà amministrativa in corso. A partire dal settembre 2027, due nuovi istituti comprensivi nasceranno dalla fusione forzata di strutture esistenti a Cento e Comacchio. Questa riorganizzazione ridurrà il numero totale delle autonomie scolastiche nella provincia di Ferrara da quaranta a trentotto unità. Il vertice decisionale ha già avviato la gestione unitaria: Gianluca Coppola funge da dirigente scolastico per entrambe le realtà coinvolte nel progetto di Comacchio. La normativa nazionale impone la creazione di enti con almeno mille iscritti, o cinquecento nelle aree specifiche come il Delta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole nel Delta: fusione forzata, 2 nuovi istituti dal 2027

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