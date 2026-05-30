È stato pubblicato un bando per selezionare nuovi rilevatori nel censimento 2026 nella Romagna Forlivese. La selezione riguarda professionisti incaricati di raccogliere dati demografici e sociali nei comuni della zona. Le informazioni raccolte verranno utilizzate per aggiornare le statistiche sulla popolazione, influenzando le decisioni sui servizi pubblici locali. La procedura di selezione è rivolta a candidati con specifiche competenze, senza dettagli sui criteri di valutazione o scadenze.

? Domande chiave Chi sono i professionisti ricercati per i comuni della Romagna Forlivese?. Come influenzeranno i dati raccolti i servizi pubblici dei nostri borghi?. Quali requisiti servono per candidarsi entro la scadenza del 15 giugno?. Dove si possono trovare i moduli per partecipare alla selezione?.? In Breve Scadenza domande fissata per le ore 9:00 del 15 giugno.. Forlimpopoli prevede l'impiego di circa 7 figure per la raccolta dati.. Operatività sul campo prevista tra ottobre e dicembre del 2026.. Territori coinvolti Meldola, Predappio, Santa Sofia, Tredozio e Forlimpopoli.. L’Unione di Comuni della Romagna Forlivese ha avviato la ricerca di nuovi rilevatori statistici per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, coinvolgendo i territori di Meldola, Predappio, Santa Sofia, Tredozio e Forlimpopoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Censimento 2026: bando per nuovi rilevatori nella Romagna Forlivese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trento cerca rilevatori per il censimento: ecco come candidarsiIl Comune di Trento ha avviato la selezione di rilevatori per il censimento e ha aperto le candidature con scadenza l’8 giugno.

Rilevatori per chi prende il rosso. Nuovi semafori hi-tech su tre incrociSono stati installati nuovi semafori di ultima generazione in tre incroci della città, noti come T-Red o Photored.

Argomenti più discussi: La Romagna Forlivese cerca i suoi esploratori del quotidiano: al via il bando per i rilevatori statistici; Forlimpopoli cerca rilevatori per il Censimento 2026: pubblicato il bando, ecco come candidarsi; Pubblicato l’avviso per la formazione di un elenco di rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2026.