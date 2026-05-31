Un appalto da 1,2 miliardi di dollari per un gasdotto in Bosnia è stato assegnato alla società AAFS. Sono stati sollevati dubbi sulla presenza di soggetti legati all'ex presidente degli Stati Uniti dietro questa decisione. Inoltre, si evidenzia come siano stati assegnati circa 300 milioni di dollari senza una gara pubblica, sollevando interrogativi sulla trasparenza del procedimento. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore energetico e politico.

? Punti chiave Chi sono i soggetti legati a Trump dietro l'appalto AAFS?. Come è possibile assegnare 300 milioni senza una gara pubblica?. Perché la gestione privata del gas potrebbe destabilizzare gli accordi di Dayton?. Quali rischi comporta il passaggio del controllo energetico a società private?.? In Breve Appalto da 300 milioni per gasdotto e 900 milioni per tre centrali elettriche.. Jesse Binnall e Joe Flynn rappresentano la società AAFS nel progetto.. Assenza di gara pubblica per i fondi tramite nuova normativa locale.. Bruxelles teme rischi di trasparenza per l'integrazione europea della Bosnia.. Bosnia, appalto gasdotto Southern Interconnection alla società AAFS: stanziati 1,2 miliardi tra infrastrutture e centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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