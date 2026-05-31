In Bosnia, un appalto per il gasdotto è stato assegnato a società legate a sostenitori di Donald Trump, con il supporto di un politico noto per le sue posizioni filorusse. L’accordo riguarda la costruzione di un’infrastruttura energetica che attraversa i Balcani. La decisione è stata presa senza annunciare pubblicamente dettagli sul processo di selezione. La concessione ha suscitato critiche da parte di vari attori locali e internazionali, che evidenziano come gli interessi geopolitici influenzino le decisioni economiche nella regione.

Nei Balcani nulla è mai soltanto economico. Un gasdotto non è mai soltanto un tubo. Una concessione energetica non è mai soltanto un affare industriale. In Bosnia-Erzegovina, Paese ancora sospeso tra la pace incompiuta di Dayton, la pressione russa, l’aspirazione europea e il ritorno muscolare degli Stati Uniti, un progetto da oltre un miliardo di dollari mostra con chiarezza come stia cambiando la geopolitica dell’energia. Secondo l’inchiesta del Guardian, la società AAFS Infrastructure and Energy, poco conosciuta e priva di un’esperienza dimostrata in opere di questa scala, sarebbe vicina a ottenere contratti energetici di enorme valore nei Balcani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Bosnia: agli amici di Trump l’appalto del gasdotto anti-Russia. Con la benedizione del filorusso Dodik

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