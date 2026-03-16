E ora andiamo a prenderci un Martini PT Anderson trionfa agli Oscar 2026 con la farsa anti Trump di Una battaglia dopo l’altra

Durante gli Oscar 2026, il regista ha vinto il premio principale con il suo film “Una battaglia dopo l’altra”, definita come una “farsa” anti Trump. Dopo la cerimonia di premiazione, ha scherzato dicendo: “E ora andiamo a prenderci un Martini”. La serata si è conclusa con un momento di relax al bar degli Oscar, subito dopo la vittoria.

“ E ora andiamo a prenderci un Martini ”. Dopo la rivoluzione per i migranti una sosta al bar degli Oscar è d’obbligo. Una battaglia dopo l’altra sopravanza Sinners di un paio di Oscar – 6 a 4 alla fine – e P.T. Anderson si concede la pausa relax da semi trionfatore. La grottesca farsa anti Trump porta a casa l’Oscar per il miglior film, regia e sceneggiatura non originale (P. T. Anderson), montaggio, casting e miglior attore non protagonista per Sean Penn (assente in sala, novello Marlon Brando). Ryan Coogler e l’epopea vampiresca blues afroamericana di Sinners si “fermano” invece a quattro: sceneggiatura, colonna sonora, fotografia e miglior attore per Michael B. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “E ora andiamo a prenderci un Martini”, P.T. Anderson trionfa agli Oscar 2026 con la “farsa” anti Trump di Una battaglia dopo l’altra

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