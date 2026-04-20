Elezioni in Bulgaria 2026 Radev vince con il 44,7% | chi è il filorusso anti-Ue con la maggioranza assoluta

Nelle elezioni in Bulgaria del 2026, Rumen Radev ha ottenuto il 44,7% dei voti e si è imposto come vincitore. Ha superato i candidati dei partiti liberali e di Gerb, il partito guidato dall'ex primo ministro. Radev è noto per le sue posizioni filorusse e per aver raggiunto una maggioranza assoluta. La sua vittoria segna un risultato rilevante nel panorama politico del paese.