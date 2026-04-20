Elezioni in Bulgaria 2026 Radev vince con il 44,7% | chi è il filorusso anti-Ue con la maggioranza assoluta
Nelle elezioni in Bulgaria del 2026, Rumen Radev ha ottenuto il 44,7% dei voti e si è imposto come vincitore. Ha superato i candidati dei partiti liberali e di Gerb, il partito guidato dall'ex primo ministro. Radev è noto per le sue posizioni filorusse e per aver raggiunto una maggioranza assoluta. La sua vittoria segna un risultato rilevante nel panorama politico del paese.
Rumen Radev ha vinto le elezioni in Bulgaria con il 44,7%, battendo i liberali e Gerb, forza guidata dall'ex primo ministro. Il suo partito di centrosinistra, Bulgaria Progressista, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi. 62 anni, ex presidente, Radev condivide posizioni critiche verso l'Ue e vicine al Cremlino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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PICCOLI COMUNI ASSENTI “Una classe dirigente totalmente autoreferenziale che nei momenti che contano lascia indietro i territori che… non contano. Male male”. #lattacco #provinciadifoggia #elezioni - facebook.com facebook
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