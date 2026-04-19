Comina troppo traffico e strade pericolose | 200 residenti si fanno sentire

A Comina, un quartiere caratterizzato da traffico intenso e strade considerate pericolose, più di duecento residenti hanno firmato una petizione per denunciare le condizioni. La maggior parte delle firme proviene direttamente dalla zona, dimostrando la preoccupazione diffusa tra chi vive quotidianamente in quella comunità. La petizione riflette un disagio condiviso e mira a richiedere interventi immediati da parte delle autorità competenti.

Le firme sono oltre duecento, segno che il problema è sentito visto che la maggioranza delle sottoscrizioni arriva da residenti della zona. È stata depositata la petizione promossa dall’associazione Pordenone in Salute per la sicurezza stradale nella zona Comina, con particolare riferimento a via.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Appello dei residenti di Gabbiano: "Da noi le strade sono pericolose"In vista delle prossime elezioni comunali di Fermo, le famiglie residenti in contrada Gabbiano inviano ai candidati una lettera per richiamare... Strade pericolose . I cittadini si mobilitano: "Questa città ’punisce’ i pedoni e i ciclisti"In seguito all’incidente avvenuto poco prima delle 13 di martedì nella rotatoria di Piazzale Natale Bruni, che ha coinvolto un’automobile e un...