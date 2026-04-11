I residenti di contrada Gabbiano hanno scritto una lettera ai candidati alle prossime elezioni comunali di Fermo, chiedendo attenzione alle condizioni delle strade del quartiere. Nella missiva, le famiglie segnalano che le strade sono diventate pericolose e sottolineano la necessità di interventi immediati. La richiesta si inserisce nel quadro delle iniziative dei cittadini per sensibilizzare sui problemi locali prima del voto.

In vista delle prossime elezioni comunali di Fermo, le famiglie residenti in contrada Gabbiano inviano ai candidati una lettera per richiamare l’attenzione della futura Amministrazione sulle necessità non più rinviabili di questa parte di territorio. Già da diversi anni le famiglie di Gabbiano, un’isola di territorio che fa parte del Comune di Fermo, ma ubicato nella media Valtenna fra i comuni di Montegiorgio, Francavilla d’Ete, Massa Fermana e Mogliano, cercando di richiamare l’attenzione sulla viabilità e altri servizi che risultano molto carenti. "In vista delle prossime elezioni comunali di Fermo – spiegano i residenti – rivolgiamo un appello chiaro e non più rinviabile ai candidati a sindaco, affinché inseriscano nel programma interventi non più rinviabili indicando tre priorità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Appello dei residenti di Gabbiano: "Da noi le strade sono pericolose"

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