La sorella maggiore di una bambina di due anni morta a Bordighera ha fornito agli inquirenti un racconto dettagliato delle ultime ore di vita della sorella. Ha riferito che la piccola avrebbe sputato carne poco prima di morire. Le autorità stanno indagando sui maltrattamenti che avrebbero preceduto il decesso della bambina.

A raccontare agli inquirenti le ultime ore di vita di Beatrice, la bimba di due anni morta dopo i maltrattamenti a Bordighera, è la sorella maggiore. La ragazzina, 9 anni, ha riferito che "più la tenevi su e più la testa cadeva in avanti. Aveva tutto il corpo viola e le labbra viola. Già lì stava molto male". Secondo il racconto della bambina, già dalla sera del 7 febbraio, quando lei e le sue due sorelline si trovavano a Perinaldo a casa del compagno della madre Manuel Iannuzzi, Beatrice era in condizioni critiche. Nel racconto emergono le urle di Beatrice che quel giorno ha "vomitato più volte". Inutili i tentativi delle sorelle maggiori di chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bordighera, il racconto sconvolgente della sorella di Beatrice: "Sputava carne"

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