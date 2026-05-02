A partire dal Modello 7302026, la detrazione fiscale per il mantenimento di un cane guida è stata aumentata rispetto alle precedenti versioni. La Legge di Bilancio 2025 ha modificato le regolamentazioni in materia, introducendo nuovi importi massimi per questa detrazione. Questa misura riguarda le spese sostenute per il mantenimento del cane guida di persone con disabilità, con l’obiettivo di adeguare le agevolazioni alle esigenze attuali.

Il binomio tra Fisco e disabilità si è arricchito di un nuovo importante tassello. Con la Legge di Bilancio 2025, il legislatore ha deciso di rimettere mano a una misura ferma da troppo tempo: la detrazione forfettaria per il mantenimento del cane guida. Questa spesa, fondamentale per l’autonomia delle persone non vedenti, vede un incremento sostanziale che trova spazio per la prima volta nel Modello 7302026. Cosa cambia per il cane guida. La vera notizia per i contribuenti riguarda l’aggiornamento dell’importo destinato alle spese di mantenimento. Se fino all’anno d’imposta 2024 la cifra massima detraibile in misura forfettaria era fissata a 1.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Detrazione mantenimento cane guida più alta nel Modello 730/2026: i nuovi importi

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