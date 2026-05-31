Bonus mobili 2025 | il tetto scende a 5.000 euro ecco le nuove regole

Il bonus mobili 2025 prevede un nuovo limite di spesa di 5.000 euro, più basso rispetto agli anni precedenti. Sono state aggiornate le regole per evitare la perdita della detrazione, con attenzione alle date di acquisto. I nuovi limiti di classe energetica riguardano alcuni elettrodomestici, specificati nelle norme aggiornate. Le modifiche valgono per le spese sostenute nel corso dell’anno, con dettagli specifici su quali acquisti sono ammessi e quali no.

? Punti chiave Come evitare di perdere la detrazione per errore di data?. Quali elettrodomestici devono rispettare i nuovi limiti di classe energetica?. Come raddoppiare la soglia massima di spesa per unità immobiliare?. Perché la comunicazione all'Enea è fondamentale per il rimborso?.? In Breve Detrazione del 50% con massimo 2.500 euro totali per il Modello 7302026.. Elettrodomestici devono rispettare classi energetiche A per forni e F per frigoriferi.. Obbligo di invio dati all'Enea entro 90 giorni per determinati elettrodomestici.. Documentazione fiscale e ricevute devono essere conservate per un periodo di 15 anni.. Il tetto del bonus mobili scende a 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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