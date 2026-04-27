Bonus Casa 2025 | ecco il tetto a 75.000€ e le nuove regole fiscali

Per il 2025, le norme fiscali prevedono un limite di reddito di 75.000 euro per poter usufruire delle detrazioni relative alle spese per la casa. Questa novità riguarda le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e miglioramento energetico, con l’obiettivo di definire un criterio di accesso più chiaro e restrittivo. Le nuove regole entreranno in vigore con l’approvazione ufficiale delle leggi di bilancio.

? Cosa sapere Nuove regole fiscali 2025 introducono tetto di reddito a 75.000 euro per le detrazioni abitative.. Aliquote edilizie variano dal 50% al 36% in base alla tipologia di immobile.. Le nuove regole fiscali per il 2025 impongono un cambio di rotta nel calcolo delle detrazioni per le spese abitative, introducendo un tetto di reddito a 75.000 euro e una gestione più rigida della suddivisione dei bonus tra i comproprietari. La dichiarazione precompilata del modello 730 riflette la nuova architettura dei benefici fiscali, con particolare attenzione alla distinzione tra prima casa e altri immobili. Per gli interventi edilizi, l’aliquota è fissata al 50% se l’oggetto riguarda la prima abitazione, mentre scende al 36% per le altre tipologie di immobili.🔗 Leggi su Ameve.eu

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